Главы МИД стран ЕС под председательством Могерини проводят консультации по Венесуэле

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Главы МИД стран ЕС проводят в Брюсселе консультации в связи с протестами в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, заседание проходит под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Страны ЕС намерены выработать общую позицию по поводу происходящего и озвучить ее по итогам встречи. Однако уже сейчас большинство стран поддерживают протестующих в Венесуэле и считают нелегитимным президентство Николаса Мадуро.

Напомним, что председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо накануне объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.

В ходе протестов в Венесуэле погибли не менее 16 человек, арестованы были почти 220 протестующих.