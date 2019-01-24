 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главы МИД стран ЕС под председательством Могерини проводят консультации по Венесуэле

    Страны ЕС намерены выработать общую позиции по поводу происходящего в Венесуэле и озвучить ее по итогам встречи

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Главы МИД стран ЕС проводят в Брюсселе консультации в связи с протестами в Венесуэле.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, заседание проходит под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

    Страны ЕС намерены выработать общую позицию по поводу происходящего и озвучить ее по итогам встречи. Однако уже сейчас большинство стран поддерживают протестующих в Венесуэле и считают нелегитимным президентство Николаса Мадуро.

    Напомним, что председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо накануне объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.

    В ходе протестов в Венесуэле погибли не менее 16 человек, арестованы были почти 220 протестующих.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi