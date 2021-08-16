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Главы МИД стран ЕС 17 августа обсудят ситуацию в Афганистане

Главы МИД стран ЕС 17 августа обсудят ситуацию в Афганистане Министры иностранных дел стран ЕС проведут 17 августа экстренные консультации по ситуации в Афганистане в формате видеоконференции.
Другие страны
16 августа 2021 г. 14:42
Главы МИД стран ЕС 17 августа обсудят ситуацию в Афганистане

Министры иностранных дел стран ЕС проведут 17 августа экстренные консультации по ситуации в Афганистане в формате видеоконференции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник написал в Twitter верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Отслеживая ситуацию в Афганистане, после интенсивных контактов с иностранными партнерами в последние дни и часы я принял решение созвать чрезвычайную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС завтра во второй половине дня для первой оценки ситуации в Афганистане", - написал он.

ЕС в настоящее время озабочен эвакуацией своего дипломатического и технического персонала из Кабула, также обсуждаются вопросы предоставления убежища афганцам, работавшим в европейских миссиях.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что главы МИД стран Евросоюза планируют 17 августа обсудить ситуацию в Афганистане.

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Версия на английском языке EU foreign ministers to mull situation in Afghanistan on August 17

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