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Главы МИД стран Балтии бойкотируют заседание ОБСЕ

Главы МИД стран Балтии бойкотируют заседание ОБСЕ Министры иностранных дел стран Балтии в совместном заявлении предупредили, что не намерены участвовать в предстоящем в конце недели заседании совета министров ОБСЕ в Скопье из-за присутствия на нем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 18:43
Главы МИД стран Балтии бойкотируют заседание ОБСЕ

Министры иностранных дел стран Балтии в совместном заявлении предупредили, что не намерены участвовать в предстоящем в конце недели заседании совета министров ОБСЕ в Скопье из-за присутствия на нем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, в частности, осудил решение дать возможность Лаврову принять участие в заседании Совета в Скопье.

"Россия использует эту возможность для распространения своей пропаганды и ослабления единства Запада, - заявил он. - Эстония не может сидеть за столом с агрессором и нести ответственность за последствия, к которым может привести участие Лаврова. Это противоречит нашим основным принципам".

Глава МИД Эстонии отметил, что "ОБСЕ была создана для построения европейской безопасности, предотвращения конфликтов и поддержания мира", а Россия "своими действиями снова и снова доказывает, что она не является партнером Европы в области безопасности".

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Версия на английском языке Baltic nations' foreign ministers pull out of OSCE meeting
Версия на азербайджанском языке Baltikyanı ölkələr ATƏT xarici işlər nazirlərinin iclasını boykot edib

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