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Главы МИД США, Японии и Южной Кореи обсудят вопросы безопасности в Мюнхене

Главы МИД США, Японии и Южной Кореи обсудят вопросы безопасности в Мюнхене Министры иностранных дел США, Японии и Южной Кореи проведут трехстороннюю встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая, вероятно, состоится 14 февраля.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 14:18
Главы МИД США, Японии и Южной Кореи обсудят вопросы безопасности в Мюнхене

Министры иностранных дел США, Японии и Южной Кореи проведут трехстороннюю встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая, вероятно, состоится 14 февраля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По информации, Япония намерена использовать встречу для обсуждения проблемы похищенных Северной Кореей японских граждан в 1970-х и 1980-х годах, а также для подтверждения важности многосторонних механизмов взаимодействия.

США, в свою очередь, сосредоточатся на укреплении партнерства с союзниками в Азии.

Переговоры между министром иностранных дел Японии Такэси Ивая, госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёлем пройдут на фоне недавней встречи представителей Quad (США, Японии, Индии и Австралии), где также обсуждалась стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

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