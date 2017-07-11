Главы МИД США, Катара и Кувейта обсудили пути решения кризиса в Персидском заливе

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Катара и Кувейта провели cегодня с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном трехсторонние консультации по урегулированию дипломатического кризиса в Персидском заливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на встрече в Дохе присутствовал эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Стороны обсудили посреднические усилия для решения кризиса в Персидском заливе и сохранение стабильности в регионе.

Ранее катарский лидер обсудил непосредственно с Тиллерсоном "совместные усилия по противодействию терроризму и экстремизму", "усилия Вашингтона по поддержке посредничества Кувейта", а также "стратегические отношения между Дохой и Вашингтоном".

Напомним, что в начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, в свою очередь катарские власти выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.