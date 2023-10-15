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Главы МИД США и КНР обсудили конфликт на Ближнем Востоке

Главы МИД США и КНР обсудили конфликт на Ближнем Востоке Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И обсудил важность поддержания стабильности на Ближнем Востоке и предотвращения вступления в палестино-израильский конфликт других сторон.
Другие страны
15 октября 2023 г. 04:44
Главы МИД США и КНР обсудили конфликт на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И обсудил важность поддержания стабильности на Ближнем Востоке и предотвращения вступления в палестино-израильский конфликт других сторон.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении Госдепартамента по итогам переговоров.

"В рамках проводимой администрацией США интенсивной дипломатической работы по поддержке Израиля и осуждению террористических атак радикального движения ХАМАС госсекретарь вновь заявил о поддержке США права Израиля на самооборону и призвал к немедленному прекращению атак ХАМАС и освобождению всех заложников. Госсекретарь обсудил важность поддержания стабильности в регионе и недопущения вступления в конфликт других сторон", - отмечается в документе.

В ходе разговора стороны отметили важность поддержания открытых каналов связи и ответственного управления отношениями между США и Китаем.

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