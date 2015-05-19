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    Главы МИД Совета Европы обсудят вопросы безопасности и борьбы с терроризмом

    Главная тема встречи - совместная ответственность за обеспечение демократической безопасности в Европе

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Очередная, 125-я министерская сессия Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) пройдет 19 мая в Брюсселе.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, главная тема встречи - совместная ответственность за обеспечение демократической безопасности в Европе. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд представит свой второй доклад "О состоянии прав человека, демократии и верховенства права на пространстве Совета Европы".

    Прибывшие в Брюссель главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями о мерах противодействия угрозе терроризма. Планируется одобрить текст нового Дополнительного протокола об иностранных террористах- боевиках к Конвенции Совета Европы 2005 года о предупреждении терроризма. Состоится также принятие министерской декларации по итогам встречи и "Плана действий" по борьбе с угрозой терроризма.

    Сессия завершает председательство Бельгии в КМСЕ, следующие шесть месяцев этот пост будет занимать Босния и Герцеговина.

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