Главы МИД Швеции, Финляндии и Турции обсудили политику открытых дверей НАТО

Министры иностранных дел Швеции, Финляндии и Турции Анн Линде, Пекка Хаависто и Мевлют Чавушоглу обсудили политику открытых дверей НАТО на полях неформальной встречи в Берлине глав МИД стран альянса.

Министры иностранных дел Швеции, Финляндии и Турции Анн Линде, Пекка Хаависто и Мевлют Чавушоглу обсудили политику открытых дверей НАТО на полях неформальной встречи в Берлине глав МИД стран альянса.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написала глава МИД Швеции Анн Линде.

"Важная встреча с моим коллегой Хаависто и моим коллегой Чавушоглу. Мы обсудили ухудшающуюся ситуацию в области безопасности и политику открытых дверей НАТО", - отметила Линде. Ранее, сообщая о предстоящей встрече, она заявляла, что надеется переубедить своего турецкого коллегу в отношении вопроса присоединения королевства к альянсу.

В начале апреля активизировалась дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО. Основные члены организации поддержали такую идею. Большинство парламентариев Финляндии высказалось в пользу присоединения. Такую возможность рассматривает и Швеция: правящая Социал-демократическая рабочая партия определится по поводу вступления в НАТО 15 мая.