Главы МИД шести арабских стран обсудят атаку Ирана на военную базу США в Катаре

Главы МИД шести арабских стран Персидского залива проведут во вторник в столице Дохе (Катар) экстренную встречу, чтобы обсудить атаку Ирана на военную базу США на территории Катара.

Главы МИД шести арабских стран Персидского залива проведут во вторник в столице Дохе (Катар) экстренную встречу, чтобы обсудить атаку Ирана на военную базу США на территории Катара.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генсека Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джассема аль-Будайви в соцсети Х.

"Сорок девятое внеочередное заседание Совета министров стран ССАГПЗ состоится сегодня, во вторник, 24 июня 2025 года, в столице Катара Дохе под председательством министра иностранных дел Кувейта Абдаллы Али аль-Яхьи, председателя текущей сессии совета министров, в присутствии глав МИД стран-членов совета", - отметил он.

Генсек совета указал, что руководители внешнеполитических ведомств шести аравийских монархий (Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт) соберутся в Дохе, чтобы "обсудить атаку Ирана на Катар".

В понедельник вечером Иран нанес ракетные удары по военной базе США Эль-Удейд в Катаре, из 19-ти выпущенных ракет только одна попала на территорию базы, откуда заранее было эвакуированы американские военные, остальные были перехвачены.