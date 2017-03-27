Главы МИД "семерки" соберутся в Италии 10-11 апреля

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел стран Группы семи проведут 10-11 апреля встречу в итальянском городе Лукка и сконцентрируют внимание на решении международных кризисов. Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил глава МИД Италии Анджелино Альфано.

"В центре итальянской повестки председательства в "семерке" - борьба с терроризмом и разрешение наиболее серьезных международных кризисов, миграционная проблема, а также реализация Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года и Парижского соглашения по климату. Особое внимание будет уделяться темам продовольственной безопасности и здоровья, а также устойчивого и всеобъемлющего роста, опирающегося на инновации, конкурентоспособность и образование, вопросам развития Африки и культуре как инструменту диалога", - рассказал министр.

"Утвердить эту повестку дня нам представится возможность уже на встрече министров иностранных дел стран "семерки", которая пройдет 10-11 апреля в Лукке", - уточнил Альфано.

Он выразил уверенность, что американский президент Дональд Трамп, для которого саммит лидеров стран "семерки" в конце мая в Таормине (о. Сицилия) станет дебютным, внесет свой вклад в его работу. "Трамп делает то, что обещал своим избирателям, и к этому надо относиться с уважением. Безусловно, пока еще слишком рано говорить, как президент Трамп изменит внешнюю политику США", - сказал глава МИД Италии.