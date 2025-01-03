Главы МИД Саудовской Аравии и Сирии обсудили в Эр-Рияде ситуацию в республике

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд встретился в Эр-Рияде с главой МИД переходного правительства Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд встретился в Эр-Рияде с главой МИД переходного правительства Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство королевства.

В ходе переговоров Фейсал бен Фархан Аль Сауд подтвердил позицию о поддержке всех усилий, направленных на "достижение безопасности и стабильности в братской Сирии при сохранении ее суверенитета, независимости и территориальной целостности". Стороны обсудили пути решения вопросов, связанных с сохранением государственных институтов Сирии и возвращением ей положенного статуса в арабском и исламском мире.