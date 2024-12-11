Главы МИД ряда стран Европы обсудят в Берлине ситуацию в Сирии

Министры иностранных дел некоторых европейских стран обсудят ситуацию в Сирии, а также события в Украине на завтрашней встрече в Берлине.

Министры иностранных дел некоторых европейских стран обсудят ситуацию в Сирии, а также события в Украине на завтрашней встрече в Берлине.

Как передает Report, об этом на брифинге в Берлине заявил представитель МИД ФРГ.

"Учитывая драматические события в Сирии за последние несколько дней, вас не удивит, что есть и вторая важная тема, а именно текущие события в Сирии и их влияние на регион и Европу", - сказал представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

Еще одной темой встречи, по его словам, как ожидается, станет ситуация в Украине.

Отметим, что глава МИД Германии Анналена Бербок собирается принять, среди прочих, своих коллег из Франции, Польши, Италии, Великобритании, а также Украины и представителя ЕС для переговоров в столице ФРГ 12 декабря.