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Главы МИД ряда стран Европы обсудят в Берлине ситуацию в Сирии

Главы МИД ряда стран Европы обсудят в Берлине ситуацию в Сирии Министры иностранных дел некоторых европейских стран обсудят ситуацию в Сирии, а также события в Украине на завтрашней встрече в Берлине.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 18:27
Главы МИД ряда стран Европы обсудят в Берлине ситуацию в Сирии

Министры иностранных дел некоторых европейских стран обсудят ситуацию в Сирии, а также события в Украине на завтрашней встрече в Берлине.

Как передает Report, об этом на брифинге в Берлине заявил представитель МИД ФРГ.

"Учитывая драматические события в Сирии за последние несколько дней, вас не удивит, что есть и вторая важная тема, а именно текущие события в Сирии и их влияние на регион и Европу", - сказал представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

Еще одной темой встречи, по его словам, как ожидается, станет ситуация в Украине.

Отметим, что глава МИД Германии Анналена Бербок собирается принять, среди прочих, своих коллег из Франции, Польши, Италии, Великобритании, а также Украины и представителя ЕС для переговоров в столице ФРГ 12 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Avropa XİN başçıları Berlində Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər

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