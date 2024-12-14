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Главы МИД ряда арабских стран призвали прекратить боевые действия в Сирии

Главы МИД ряда арабских стран призвали прекратить боевые действия в Сирии Министры иностранных дел восьми арабских стран призвали прекратить все боевые действия в Сирии.
Другие страны
14 декабря 2024 г. 16:50
Главы МИД ряда арабских стран призвали прекратить боевые действия в Сирии

Министры иностранных дел восьми арабских стран призвали прекратить все боевые действия в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД по итогам встречи в Иордании.

Они также подтвердили приверженность борьбе с терроризмом.

Отмечается, что итоговое заявление было сделано участниками министерского комитета арабских стран по Сирии, в который входят Иордания, Саудовская Аравия, Ирак, Ливан, Египет и генсек ЛАГ. На встрече в субботу также присутствовали главы МИД ОАЭ и Бахрейна и представители Катара.

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Версия на азербайджанском языке Səkkiz ərəb ölkəsinin XİN rəhbərləri Suriyada hərbi əməliyyatların dayandırılmasına çağırıblar

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