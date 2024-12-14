Главы МИД ряда арабских стран призвали прекратить боевые действия в Сирии

Министры иностранных дел восьми арабских стран призвали прекратить все боевые действия в Сирии.

Министры иностранных дел восьми арабских стран призвали прекратить все боевые действия в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД по итогам встречи в Иордании.

Они также подтвердили приверженность борьбе с терроризмом.

Отмечается, что итоговое заявление было сделано участниками министерского комитета арабских стран по Сирии, в который входят Иордания, Саудовская Аравия, Ирак, Ливан, Египет и генсек ЛАГ. На встрече в субботу также присутствовали главы МИД ОАЭ и Бахрейна и представители Катара.