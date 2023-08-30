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Главы МИД России и Турции обсудят на переговорах в Москве помощь Анкаре в пожаротушении

Главы МИД России и Турции обсудят на переговорах в Москве помощь Анкаре в пожаротушении Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан намерены обсудить на переговорах в Москве помощь Анкаре в пожаротушении.
Другие страны
30 августа 2023 г. 19:10
Главы МИД России и Турции обсудят на переговорах в Москве помощь Анкаре в пожаротушении

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан намерены обсудить на переговорах в Москве помощь Анкаре в пожаротушении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи министры проработают параметры дополнительной помощи Турецкой Республике в пожаротушении", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ напомнили, что в июле этого года Москва в очередной раз протянула турецким партнерам руку помощи в борьбе с природными катаклизмами. "По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 18 июля для ликвидации лесных пожаров на Эгейском побережье в страну оперативно направлены два самолета-амфибии Бе-200ЧС. Российские специалисты внесли существенный вклад в борьбу с естественными возгораниями: на очаги пожаров в городах Измир и Мугла было сброшено свыше 1300 тонн воды", - отметили в министерстве.

Кроме того, Лавров и Фидан с учетом текущего туристического сезона планируют подробно обсудить вопросы обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции, добавили в российском дипведомстве.

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