Главы МИД России и Китая проводят переговоры в рамках ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в четверг переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом. Встреча глав МИД двух стран проходит в индийском штате Гоа на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Шанхайской организ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в четверг переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом. Встреча глав МИД двух стран проходит в индийском штате Гоа на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Лавров и Цинь Ган с улыбкой приветствовали друг друга, пожали друг другу руки. Переговоры начались без вступительных слов для прессы и продолжились в закрытом режиме.