О нас

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в рамках ШОС

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в рамках ШОС Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в четверг переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом. Встреча глав МИД двух стран проходит в индийском штате Гоа на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Шанхайской организ
Другие страны
4 мая 2023 г. 16:45
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в рамках ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в четверг переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом. Встреча глав МИД двух стран проходит в индийском штате Гоа на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Лавров и Цинь Ган с улыбкой приветствовали друг друга, пожали друг другу руки. Переговоры начались без вступительных слов для прессы и продолжились в закрытом режиме.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
2 мая 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi