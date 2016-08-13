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    ​Главы МИД России и ФРГ обсудят ситуацию на Украине и в Сирии

    Лавров и Штайнмайер продолжат обмен мнениями по ключевым международным проблемам, включая ход реализации Минских договоренностей

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Главы МИД РФ и ФРГ Сергей Лавров и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудят 15 августа в Екатеринбурге ситуацию на Украине и в Сирии.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    Федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер примет участие в открытии российско-германской Летней школы "Пути развития энергетического сектора. Современные вызовы" на базе Уральского федерального университета. В церемонии также примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    "По окончании мероприятия состоятся переговоры министров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Лавров и Штайнмайер продолжат обмен мнениями по ключевым международным проблемам, включая ход реализации Минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса и продвижение мирного процесса в Сирии, вопросам европейской безопасности, борьбы с международным терроризмом", - говорится в документе.

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