​Главы МИД России и ФРГ обсудят ситуацию на Украине и в Сирии

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Главы МИД РФ и ФРГ Сергей Лавров и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудят 15 августа в Екатеринбурге ситуацию на Украине и в Сирии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Федеральный министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер примет участие в открытии российско-германской Летней школы "Пути развития энергетического сектора. Современные вызовы" на базе Уральского федерального университета. В церемонии также примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"По окончании мероприятия состоятся переговоры министров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Лавров и Штайнмайер продолжат обмен мнениями по ключевым международным проблемам, включая ход реализации Минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса и продвижение мирного процесса в Сирии, вопросам европейской безопасности, борьбы с международным терроризмом", - говорится в документе.