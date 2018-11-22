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    Главы МИД России и Франции проведут встречу в Париже

    Кроме того, Сергей Лавров 27-28 ноября посетит Швейцарию
    © Report/ Elshan Baba

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 ноября посетит Париж, где проведет переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Также Лавров посетит 27-28 ноября Швейцарию, где примет участие в конференции по Афганистану.

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