Главы МИД России и Франции проведут встречу в Париже

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 ноября посетит Париж, где проведет переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также Лавров посетит 27-28 ноября Швейцарию, где примет участие в конференции по Афганистану.