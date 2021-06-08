Главы МИД России, Франции и Германии обсудили ситуацию в Карабахе

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудили ситуацию в Украине и Карабахе.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудили ситуацию в Украине и Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на министерство иностранных дел России, согласно сообщению, была затронута ситуация на азербайджано-армянской границе и вокруг Карабаха, а также ход выполнения положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

"Подчеркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня и необходимость политико-дипломатического решения возникающих разногласий".

С российской стороны было отмечено, что "любое подключение международных организаций возможно лишь с согласия Баку и Еревана".