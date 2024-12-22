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Главы МИД РФ и Египта обсудили ситуацию в Сирии

Главы МИД РФ и Египта обсудили ситуацию в Сирии Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадр Абдель Аты в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и выразили твердую поддержку суверенитета страны.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 23:15
Главы МИД РФ и Египта обсудили ситуацию в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадр Абдель Аты в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и выразили твердую поддержку суверенитета страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с упором на происходящие события в Сирии.

"Стороны высказались за инициативную роль генсекретаря ООН и его спецпосланника по Сирии Гейра Педерсена в деле консолидации международных усилий в поддержку стабилизации и установления гражданского мира в этой стране на основе осуществляемого самими сирийцами инклюзивного политического процесса в русле принципов, заложенных в резолюции Совета Безопасности ООН 2254", - указали в МИД РФ.

Также была выражена твердая поддержка сохранению суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov misirli həmkarı ilə Suriyanı müzakirə edib

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