Главы МИД пяти арабских стран выступили против выcеления палестинцев из Газы

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также советник президента Палестины Хусейн аль-Шейх направили письмо госсекретарю США Марко Рубио, в котором выступили против планов президента США Дональда Трампа по выселению

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также советник президента Палестины Хусейн аль-Шейх направили письмо госсекретарю США Марко Рубио, в котором выступили против планов президента США Дональда Трампа по выселению палестинцев из сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает портал Axios.

В письме, с копией которого удалось ознакомиться издание, отмечается, что Ближний Восток уже "обременен самым большим количеством перемещенных лиц и беженцев в мире".

"Мы должны проявлять бдительность, чтобы не увеличить риск для региональной стабильности путем дальнейшего перемещения населения, даже если это временно, поскольку это увеличивает риск радикализации и беспорядков в регионе в целом", - цитирует письмо портал.

Министры подчеркнули, что любое восстановление в Газе должно осуществляться с участием палестинских жителей.

"Палестинцы будут жить на своей земле и помогать в ее восстановлении, и они не должны быть лишены права голоса во время реконструкции и должны взять на себя ответственность за этот процесс при поддержке международного сообщества", - добавили они.

Главы МИД предостерегли Рубио от возможной депортации палестинцев.