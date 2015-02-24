Главы МИД "нормандской четверки": Встреча была полезной, но согласия по Дебальцеву нет

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал полезной встречу глав МИД "нормандской четверки" (России, Германии, Франции и Украины), которая состоялась во вторник в Париже. Он извинился, что был вынужден покинуть встречу, не дождавшись заявления. Лавров объяснил, что должен вылететь в Москву на встречу с главой МККК.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Лавров заявил, что ситуация с прекращением огня на Украине гораздо лучше.

"Встреча была посвящена рассмотрению того, как выполняются минские договоренности лидеров четырех стран так называемого "нормандского формата", - отметил он. - Основное внимание мы уделили этому вопросу, не ставили перед собой задачу подписать какой-то документ, так как минские договоренности от 12 февраля и так называемый комплекс мер исчерпывающе излагают все, что нужно делать".

Главы МИД стран "нормандской четверки" не достигли согласия по ситуации в Дебальцеве, заявил в свою очередь глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.

По словам министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, ситуация на востоке Украине остается неустойчивой, несмотря на снижение уровня насилия.

Главы МИД стран "нормандской четверки" договорились предпринять шаги по продлению на один год мандата миссии ОБСЕ, заявил он. "Мы рассмотрели возможности улучшения ситуации (на востоке Украины), чтобы можно было контролировать процесс отвода тяжелых вооружений, и в этой связи единодушно высказались за продление действующего мандата миссии ОБСЕ на Украине, который истекает в конце марта", - сказал Штайнмайер.