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Главы МИД Нидерландов и Украины обсудили поставки вооружений и помощь Киеву

Главы МИД Нидерландов и Украины обсудили поставки вооружений и помощь Киеву Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра провел во вторник в Гааге встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, обсудив ситуацию в Украине.
Другие страны
17 мая 2022 г. 20:45
Главы МИД Нидерландов и Украины обсудили поставки вооружений и помощь Киеву

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра провел во вторник в Гааге встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, обсудив ситуацию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила информационная служба правительства королевства.

В ходе нынешней встречи обсуждались санкции в отношении РФ, поставки вооружений, гуманитарная и финансово-экономическая помощь. Кроме того, министры обсудили вопрос уголовного преследования лиц, подозреваемых в совершении международных преступлений во время боевых действий в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Niderland və Ukraynanın xarici işlər nazirləri silah tədarükünü müzakirə ediblər

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