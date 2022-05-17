Главы МИД Нидерландов и Украины обсудили поставки вооружений и помощь Киеву

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра провел во вторник в Гааге встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, обсудив ситуацию в Украине.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра провел во вторник в Гааге встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, обсудив ситуацию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила информационная служба правительства королевства.

В ходе нынешней встречи обсуждались санкции в отношении РФ, поставки вооружений, гуманитарная и финансово-экономическая помощь. Кроме того, министры обсудили вопрос уголовного преследования лиц, подозреваемых в совершении международных преступлений во время боевых действий в Украине.