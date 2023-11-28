Главы МИД НАТО обсудят вопросы безопасности на встрече в Брюсселе

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят в ходе двухдневной встречи в Брюсселе 28-29 ноября "неотложные вопросы безопасности".
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"Мы столкнулись с самым опасным миром за последние десятилетия", - сказал глава НАТО на пресс-конференции, знакомя журналистов с повесткой Североатлантического совета на уровне глав МИД.
К числу наиболее острых вопросов международной безопасности Столтенберг отнес конфликт на Ближнем Востоке. Он указал на необходимость продлить гуманитарную паузу в секторе Газа между Израилем и ХАМАС.
"Я призываю продлить паузу. Это позволит оказать столь необходимую помощь населению сектора Газа и освободить больше заложников", - сказал генсек, отметив, что нужно искать долгосрочное политическое решение по урегулированию конфликта в Газе.