Кыргызстан и Казахстан отметили расширение многопланового взаимодействия

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев встретился с заместителем премьер-министра, главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу в рамках его официального визита в страну.

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев встретился с заместителем премьер-министра, главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Нуртлеу, который находится с официальным визитом в Кыргызстане, подчеркнул, что благодаря политической воле глав государств отношения Казахстана и Кыргызстана выведены на качественно новый уровень взаимодействия.

Стороны отметили высокую динамику двустороннего сотрудничества, которое характеризуется поступательным укреплением политического диалога и расширением многопланового взаимодействия.

"Казахстан твердо привержен всемерному углублению союзнических отношений с братским Кыргызстаном на принципах взаимного уважения, доверия и учёта интересов друг друга. Именно этими целями мы руководствуемся в выстраивании долгосрочного партнёрства", – заявил Нуртлеу.

Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан и проведению седьмого заседания Высшего межгосударственного совета двух стран.

Отдельно рассмотрены перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества. Было отмечено, что Казахстан стабильно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Кыргызстана.

В контексте реализации поручений глав государств, министры условились всесторонне содействовать углублению экономического взаимодействия, увеличению взаимной торговли до 3 млрд долларов США. По итогам 2024 года товарооборот между двумя государствами составил 1,7 млрд долларов США.