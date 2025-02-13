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Главы МИД КНР, Южной Кореи и Японии проведут встречу в Токио

Главы МИД КНР, Южной Кореи и Японии проведут встречу в Токио Главы МИД Китая, Южной Кореи и Японии планируют провести встречу в Токио 22 марта. Программа этого мероприятия проходит последние согласования.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 09:18
Главы МИД КНР, Южной Кореи и Японии проведут встречу в Токио

Главы МИД Китая, Южной Кореи и Японии планируют провести встречу в Токио 22 марта. Программа этого мероприятия проходит последние согласования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

По его данным, одновременно в Токио планируется также провести "Японо-китайский экономический диалог высокого уровня" с участием глав МИД и министров, отвечающих за вопросы экономики.

Руководители внешнеполитических ведомств КНР, Южной Кореи и Японии в предыдущий раз проводили встречу в ноябре 2023 года в южнокорейском городе Пусан. Глава МИД Китая приедет в Японию впервые с 2020 года. В последнее время в отношениях двух стран наблюдаются признаки активизации диалога. Контакты между представителями Пекина и Токио особенно оживились после встречи в ноябре 2024 года председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Сигэру Исибы на международной конференции в Перу.

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