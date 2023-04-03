Главы МИД Китая и Японии встретились впервые за три года

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси впервые за три года встретился с китайским коллегой Цинь Ганом.

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси впервые за три года встретился с китайским коллегой Цинь Ганом.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters.

Глава японского МИД выразил протест против недавнего задержания японца в Пекине и подчеркнул позицию своей страны на этот счет, включая досрочное освобождение этого гражданина. По данным министерства иностранных дел Японии, на данный момент в Китае задержаны пять японских граждан, двое из которых уже были судимы и признаны виновными.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган ответил, что суд рассмотрит дело в соответствии с законом.

Япония также выразила озабоченность усилением военной активности Китая, включая сотрудничество с Россией и морское присутствие в Восточно-Китайском море.

Глава МИД Китая призвал Японию не вмешиваться в вопрос Тайваня и не подрывать суверенитет Китая в какой-либо форме, подчеркнув, что Тайвань является сердцевиной основных интересов Китая.