Главы МИД Китая и Японии встретились впервые за три года

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси впервые за три года встретился с китайским коллегой Цинь Ганом.
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Глава японского МИД выразил протест против недавнего задержания японца в Пекине и подчеркнул позицию своей страны на этот счет, включая досрочное освобождение этого гражданина. По данным министерства иностранных дел Японии, на данный момент в Китае задержаны пять японских граждан, двое из которых уже были судимы и признаны виновными.
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган ответил, что суд рассмотрит дело в соответствии с законом.
Япония также выразила озабоченность усилением военной активности Китая, включая сотрудничество с Россией и морское присутствие в Восточно-Китайском море.
Глава МИД Китая призвал Японию не вмешиваться в вопрос Тайваня и не подрывать суверенитет Китая в какой-либо форме, подчеркнув, что Тайвань является сердцевиной основных интересов Китая.