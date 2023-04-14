О нас

Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис

Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис Главы МИД Китая и Германии Цинь Ган и Анналена Бербок в пятницу в Пекине обсудили украинский кризис. Встреча состоялась в рамках шестого по счету китайско-германского стратегического диалога в области дипломатии и безопасности в Пекине.
Другие страны
14 апреля 2023 г. 11:44
Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис

Главы МИД Китая и Германии Цинь Ган и Анналена Бербок в пятницу в Пекине обсудили украинский кризис. Встреча состоялась в рамках шестого по счету китайско-германского стратегического диалога в области дипломатии и безопасности в Пекине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь.

"Китайская сторона подчеркнула, что единственный способ решить украинский кризис - это способствовать мирным переговорам. Китай готов продолжать работать во имя мира и надеется, что все заинтересованные стороны будут сохранять объективность и сдержанность и прилагать совместные усилия для урегулирования кризиса путем переговоров", - сказал дипломат.

В ходе диалога обе стороны согласились, что Китай и Германия должны укреплять стратегическое взаимное доверие, содействовать сотрудничеству в различных областях.

Отметим, что визит Бербок в Китай завершится 15 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi