Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис

Главы МИД Китая и Германии Цинь Ган и Анналена Бербок в пятницу в Пекине обсудили украинский кризис. Встреча состоялась в рамках шестого по счету китайско-германского стратегического диалога в области дипломатии и безопасности в Пекине.

Главы МИД Китая и Германии Цинь Ган и Анналена Бербок в пятницу в Пекине обсудили украинский кризис. Встреча состоялась в рамках шестого по счету китайско-германского стратегического диалога в области дипломатии и безопасности в Пекине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь.

"Китайская сторона подчеркнула, что единственный способ решить украинский кризис - это способствовать мирным переговорам. Китай готов продолжать работать во имя мира и надеется, что все заинтересованные стороны будут сохранять объективность и сдержанность и прилагать совместные усилия для урегулирования кризиса путем переговоров", - сказал дипломат.

В ходе диалога обе стороны согласились, что Китай и Германия должны укреплять стратегическое взаимное доверие, содействовать сотрудничеству в различных областях.

Отметим, что визит Бербок в Китай завершится 15 апреля.