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Главы МИД Израиля и России обсудят Ближний Восток

Главы МИД Израиля и России обсудят Ближний Восток Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет переговоры с израильским коллегой Габи Ашкенази, который будет находиться в Москве с рабочим визитом.
Другие страны
17 марта 2021 г. 06:25
Главы МИД Израиля и России обсудят Ближний Восток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет переговоры с израильским коллегой Габи Ашкенази, который будет находиться в Москве с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, стороны планируют уделить особое внимание перспективам урегулирования арабо-израильского кризиса, а также подробно рассмотреть ситуацию на Ближнем Востоке. В числе основных тем будет также координация шагов в борьбе с предпринимаемыми рядом стран попытками пересмотреть итоги Второй мировой войны.

Отметим, что визит в Москву станет для Г.Ашкенази первым после назначения его на должность министра иностранных дел Израиля в мае 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin XİN rəhbəri Lavrovla Yaxın Şərqi müzakirə edəcək

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