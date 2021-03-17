Главы МИД Израиля и России обсудят Ближний Восток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет переговоры с израильским коллегой Габи Ашкенази, который будет находиться в Москве с рабочим визитом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет переговоры с израильским коллегой Габи Ашкенази, который будет находиться в Москве с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, стороны планируют уделить особое внимание перспективам урегулирования арабо-израильского кризиса, а также подробно рассмотреть ситуацию на Ближнем Востоке. В числе основных тем будет также координация шагов в борьбе с предпринимаемыми рядом стран попытками пересмотреть итоги Второй мировой войны.

Отметим, что визит в Москву станет для Г.Ашкенази первым после назначения его на должность министра иностранных дел Израиля в мае 2020 года.