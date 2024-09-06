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Главы МИД Израиля и Германии обсудили вопрос противодействия Ирану

Главы МИД Израиля и Германии обсудили вопрос противодействия Ирану Главы МИД Израиля и Германии Исраэль Кац и Анналена Бербок в Иерусалиме обсудили вопросы противодействия Ирану и борьбы с терроризмом.
Другие страны
6 сентября 2024 г. 14:38
Главы МИД Израиля и Германии обсудили вопрос противодействия Ирану

Главы МИД Израиля и Германии Исраэль Кац и Анналена Бербок в Иерусалиме обсудили вопросы противодействия Ирану и борьбы с терроризмом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении израильского МИД.

По итогам встречи Кац отметил, что проинформировал Бербок о заявленных намерений верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи "вооружить террористов в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан) так, как иранская сторона вооружила Газу".

Он отметил, что истоки терроризма находятся в Иране, и он угрожает не только Израилю, но и Европе и всему миру.

Кац также поблагодарил Бербок за активность германских силовых структур по пресечению попытки теракта в Мюнхене.

Отметим, что 5 сентября возле здания Генконсульства Израиля в Мюнхене мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Нападавший был ранен ответным огнем полицейских и позже умер от полученных ранений.

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