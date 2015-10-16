Главы МИД Ирана, Ирака, Ливана, ФРГ встретятся в Мюнхене

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Более 60 видных политических деятелей и членов международных организаций соберутся в субботу в Тегеране, чтобы принять участие в выездном заседании Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили агентству Sputnik в пятницу в управлении по связям с общественностью иранского МИД.

"В конференции примут участие 60 международных деятелей, в том числе министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани, глава МИД Ирака Ибрагим Аль-Джаафари, министр иностранных дел Ливана Джебран Бассиль, заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эззеддин Рамзи, заместитель генерального секретаря европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид, председатель комитета по зарубежным связям в парламенте Франции Элизабет Гигу, а также глава комитета бундестага по зарубежным вопросам Норберт Реттген", - сообщили в иранском дипведомстве.

Там добавили, что в конференции примут участие "председатели и члены парламентов ряда стран, а также руководители международных центров".

Собравшиеся намерены обсудить "ситуацию в области безопасности в ближневосточном регионе, актуальные проблемы и кризисы, в частности, кризис в Сирии". "Они также обсудят усилия по борьбе с терроризмом, особенно против международной организации "Исламское государство", а также кризис, спровоцированный притоком беженцев в Европу из стран Ближнего Востока", - подчеркнули в МИД.