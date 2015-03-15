Главы МИД Ирана и США возобновили переговоры по ядерной программе Тегерана

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф возобновили в воскресенье переговоры по ядерной программе Тегерана. Эта встреча в Лозанне направлена на преодоление остающихся в этом вопросе разногласий, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий двусторонний раунд, состоявшийся в швейцарском городе Монтре в начале марта, позволил достичь прогресса в разрешении противоречий, но к решающему прорыву не привел. Тогда источник в иранской делегации указал, что Тегеран не сможет согласиться на договоренность, которая ущемляла бы права народа страны.

Тегеран и Вашингтон ведут диалог в рамках переговорного процесса Ирана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по достижению окончательного всеобъемлющего соглашения о будущем иранской ядерной программы. Остроту ситуации придает то, что в конце ноября 2014 года в Вене министры иностранных дел стран-участниц переговорного процесса решили продлить срок заключения соглашения по "ядерному досье" ИРИ до конца июня 2015 года. При этом уточнялось, что принципиальные политические решения будут достигнуты уже к концу марта. Но в ходе состоявшихся с тех пор раундов добиться прорыва так и не удалось, более того, стороны отмечают сохранение значительных расхождений в позициях.