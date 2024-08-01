Главы МИД Ирана и РФ осудили убийство Хании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани осудили убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и указали на угрозы дальнейшей эскалации в регионе на этом фоне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани осудили убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и указали на угрозы дальнейшей эскалации в регионе на этом фоне.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогу телефонного разговора сторон.

"Стороны осудили убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране в период его пребывания на церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. Указано на... крайне опасные последствия подобных действий, чреватых резкой эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта и обвальной деградацией региональной обстановки", - отмечено в сообщении.