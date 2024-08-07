Главы МИД Иордании и КНР договорились противостоять эскалации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Китая Ван И и его иорданский коллега Айман ас-Сафади в ходе телефонного разговора условились совместными усилиями противостоять эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Китая Ван И и его иорданский коллега Айман ас-Сафади в ходе телефонного разговора условились совместными усилиями противостоять эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщил МИД КНР.

"Китай готов поддерживать контакты и координировать усилия с Иорданией, сообща содействовать тому, чтобы заинтересованные стороны исходили из общих интересов мира", - приводит китайское внешнеполитическое ведомство на своем сайте слова Ван И.

Он уточнил, что власти КНР высоко оценивают и считают важной роль, которую королевство играет в урегулировании палестино-израильского конфликта, а также в достижении цели по восстановлению мира на Ближнем Востоке. По словам Ван И, соответствующие стороны должны "воздержаться от действий, приводящих к эскалации, и как можно скорее возобновить переговоры о прекращении огня".

По сведениям МИД Китая, ас-Сафади указал на опасность ситуации, которая сложилась после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Он подчеркнул, что обострение конфликта не принесет пользы ни одной из сторон, добавив, что международное сообщество должно принять экстренные меры, чтобы положить конец эскалации, добиться прекращения огня в секторе Газа и создать независимое палестинское государство.

Как отмечается, руководитель иорданского дипведомства положительно отозвался об усилиях Пекина по урегулированию палестино-израильского конфликта. Он выразил готовность поддерживать контакты с Китаем, а также надежду, что республика будет играть еще более важную роль в прекращении огня.