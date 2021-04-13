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Главы МИД и Минобороны стран НАТО проведут экстренную видеоконференцию

Главы МИД и Минобороны стран НАТО проведут экстренную видеоконференцию Министры иностранных дел и обороны стран НАТО проведут в среду внеплановое заседание Североатлантического совета, на котором будут лично присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны НАТО Ллойд Остин, находящиеся в Брюсселе.
Другие страны
13 апреля 2021 г. 20:38
Главы МИД и Минобороны стран НАТО проведут экстренную видеоконференцию

Министры иностранных дел и обороны стран НАТО проведут в среду внеплановое заседание Североатлантического совета, на котором будут лично присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны НАТО Ллойд Остин, находящиеся в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы НАТО.

"14 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином в штаб-квартире НАТО. Встреча Североатлантического совета в формате видеоконференции с участием министров иностранных дел и обороны НАТО также будет иметь место с участием госсекретаря и министра обороны США, присутствующими в Брюсселе", - говорится в заявлении.

Повестка дня встречи не уточняется, однако ранее агентство Рейтерс сообщило со ссылкой на собственные источники, что главными темами встречи станут ситуация в Афганистане и на Украине.

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