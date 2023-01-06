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Главы МИД и Минобороны США и Японии проведут встречи в Вашингтоне

Главы МИД и Минобороны США и Японии проведут встречи в Вашингтоне Главы внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии проведут 11-12 января встречи в Вашингтоне перед визитом в страну японского премьера Фумио Кисиды.
Другие страны
6 января 2023 г. 08:22
Главы МИД и Минобороны США и Японии проведут встречи в Вашингтоне

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии проведут 11-12 января встречи в Вашингтоне перед визитом в страну японского премьера Фумио Кисиды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

По его словам, "министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен 11 января проведут в Госдепартаменте совместную встречу с участием главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси и министра обороны Ясукадзу Хамады". На следующий день глава американского оборонного ведомства примет в Пентагоне своего японского коллегу, на встрече планируется обсудить вопросы стратегического сотрудничества двух стран.

На следующей неделе премьер Японии, председательствующий в этом году в Группе семи (G7), отправится в турне по странам - участницам этого объединения. Как следует из опубликованного МИД страны графика, 9 января Кисида прибудет в Париж, после чего 10 января посетит Рим, 11 января - Лондон, а 12 января - Оттаву. На 13 января запланирована встреча с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Как информировала ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден и Кисида планируют обсудить, в частности, специальную военную операцию России на Украине, а также ядерные и ракетные разработки КНДР.

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Версия на английском языке Foreign and defence ministers of Japan and US to hold meeting in Washington
Версия на азербайджанском языке Vaşinqtonda ABŞ və Yaponiyanın XİN və MN başçıları arasında görüş olacaq

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