Главы МИД и Минобороны США и Японии проведут встречи в Вашингтоне

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии проведут 11-12 января встречи в Вашингтоне перед визитом в страну японского премьера Фумио Кисиды.

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии проведут 11-12 января встречи в Вашингтоне перед визитом в страну японского премьера Фумио Кисиды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

По его словам, "министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен 11 января проведут в Госдепартаменте совместную встречу с участием главы МИД Японии Ёсимасы Хаяси и министра обороны Ясукадзу Хамады". На следующий день глава американского оборонного ведомства примет в Пентагоне своего японского коллегу, на встрече планируется обсудить вопросы стратегического сотрудничества двух стран.

На следующей неделе премьер Японии, председательствующий в этом году в Группе семи (G7), отправится в турне по странам - участницам этого объединения. Как следует из опубликованного МИД страны графика, 9 января Кисида прибудет в Париж, после чего 10 января посетит Рим, 11 января - Лондон, а 12 января - Оттаву. На 13 января запланирована встреча с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Как информировала ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден и Кисида планируют обсудить, в частности, специальную военную операцию России на Украине, а также ядерные и ракетные разработки КНДР.