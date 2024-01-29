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Главы МИД и Минобороны Испании разошлись во мнениях по миссии в Красном море

Главы МИД и Минобороны Испании разошлись во мнениях по миссии в Красном море Министры обороны и иностранных дел Испании Маргарита Роблес и Хосе Мануэль Альбарес разошлись во мнениях по поводу участия королевства в европейской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Красном море.
Другие страны
29 января 2024 г. 15:10
Главы МИД и Минобороны Испании разошлись во мнениях по миссии в Красном море

Министры обороны и иностранных дел Испании Маргарита Роблес и Хосе Мануэль Альбарес разошлись во мнениях по поводу участия королевства в европейской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета El Pais.

По ее мнению, глава оборонного ведомства однозначно дала понять, что Мадрид не будет участвовать в операции. В свою очередь, как заявлял Альбарес, Испания не планирует этого делать, однако это не означает, что в будущем ситуация не изменится. Издание обращает внимание на отсутствие координации между ведомствами и различную позицию министров перед одной из самых серьезных военных задач, с которыми когда-либо сталкивался ЕС.

Как отмечается, в Минобороны Испании считают ситуацию в Красном море очень опасной с высоким риском эскалации, а европейская миссия пока недостаточно обозначена. По версии источников газеты, МИД выступал за то, чтобы каким-то образом посодействовать обеспечению безопасности судоходства в Красном море.

Ранее глава правительства Испании Педро Санчес не исключал, что Мадрид мог бы направить офицеров связи для участия в военной операции проводимой коалицией во главе с США в Красном море. Тем не менее источники издания в Минобороны отвергли такую возможность.

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