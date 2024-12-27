Главы МИД и Минфина Канады едут в США на консультации с администрацией Трампа

Глава МИД Канады Мелани Жоли и министр финансов Доминик Леблан в пятницу прибудут в США для встречи с представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Глава МИД Канады Мелани Жоли и министр финансов Доминик Леблан в пятницу прибудут в США для встречи с представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CTV .

Ссылаясь на директора по коммуникациям главы Минфина Жана-Себастьяна Комё, телеканал уточнил, что Жоли и Леблан намерены продолжить консультации по вопросам, которые в ноябре премьер-министр страны Джастин Трюдо обсуждал с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).