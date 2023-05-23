О нас

Главы МИД Германии и Венгрии вступили в перепалку в Брюсселе

Главы МИД Германии и Венгрии вступили в перепалку в Брюсселе Встреча главы МИД ФРГ Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки помощи Украине.
Другие страны
23 мая 2023 г. 08:26
Главы МИД Германии и Венгрии вступили в перепалку в Брюсселе

Встреча главы МИД ФРГ Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки помощи Украине.

Как передает Report, об этом написал обозреватель издания Politico Якопо Баригацци

По сведениям четырех дипломатов, 22 мая Бербок и Сийярто поругались из-за роли венгерского банка OTP в конфликте в Украине.

В публикации отмечается, что Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить дополнительную военную помощь от Евросоюза Украине.

Она также процитировала некие сообщения о венгерском банке OTP, уличив его в нарушении международного права.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Germany, Hungary spar as tensions mount over blocked Ukraine aid
Версия на азербайджанском языке Brüsseldə Almaniya və Macarıstan XİN rəhbərləri arasında mübahisə düşüb

Другие новости из категории

Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Парламент Перу объявил президента Мексики персоной нон грата
Парламент Перу объявил президента Мексики персоной нон грата
23 мая 2023 г. 08:55
СМИ: новый посол Китая в США может прибыть в Вашингтон 23 мая
СМИ: новый посол Китая в США может прибыть в Вашингтон 23 мая
23 мая 2023 г. 08:07
Замгенсека: НАТО придется обсуждать гарантии безопасности для Украины
Замгенсека: НАТО придется обсуждать гарантии безопасности для Украины
23 мая 2023 г. 06:23
Министр финансов США подтвердила угрозу дефолта в стране
Министр финансов США подтвердила угрозу дефолта в стране
23 мая 2023 г. 05:49
Перед Турецким домом в Нью-Йорке будет создан пост охраны
ФотоПеред "Турецким домом" в Нью-Йорке будет создан пост охраны
23 мая 2023 г. 04:36
ООН: в Судане 11 млн человек нуждаются в медицинской помощи
ООН: в Судане 11 млн человек нуждаются в медицинской помощи
23 мая 2023 г. 04:07
Тайвань оснастил свои истребители американскими ракетами
Тайвань оснастил свои истребители американскими ракетами
23 мая 2023 г. 03:54
Министр обороны Израиля обвинил Иран в вооружении торговых судов ракетами и беспилотниками
Министр обороны Израиля обвинил Иран в вооружении торговых судов ракетами и беспилотниками
23 мая 2023 г. 03:20
В Греции набирает обороты политический кризис
В Греции набирает обороты политический кризис
23 мая 2023 г. 02:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi