Главы МИД Германии и Украины обсудят в Берлине ход реализации минских соглашений

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Берлин в четверг, 4 июня, где проведет переговоры со своим германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство ФРГ.

"В центре внимания переговоров, наряду с развитием германо-украинских отношений, будут находиться реализация минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, а также реформы украинского правительства", - отмечается в сообщении.

Встреча пройдет в здании МИД Германии. По ее итогам запланировано выступление министров перед журналистами.