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    Главы МИД Германии и Украины обсудят в Берлине ход реализации минских соглашений

    В центре внимания переговоров также будут реформы украинского правительства

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Берлин в четверг, 4 июня, где проведет переговоры со своим германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. 

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство ФРГ.

    "В центре внимания переговоров, наряду с развитием германо-украинских отношений, будут находиться реализация минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, а также реформы украинского правительства", - отмечается в сообщении.

    Встреча пройдет в здании МИД Германии. По ее итогам запланировано выступление министров перед журналистами.

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