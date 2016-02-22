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    Главы МИД Германии и Франции отправились с визитом в Украину

    Встреча глав МИД нормандской четверки пройдет в Париже

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Очередная встреча "нормандской четверки" по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины состоится 3 марта в Париже. 

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.

    Встречу проведут главы министерств иностранных дел Германии, Франции, России и Украины.

    Сегодня министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Ж.-М.Эйро направились в Киев, где 22-23 февраля проведут переговоры с руководством Украины. 

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