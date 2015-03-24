Главы МИД Германии и Франции обсудили ситуацию вокруг крушения А320

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудил с французским коллегой Лораном Фабиусом ситуацию вокруг крушения А320 во Франции, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы находимся в тесном контакте с французскими службами. Я уже обсудил ситуацию с французским коллегой Фабиусом", - заявил Штайнмайер в Берлине.

Министр добавил, что он благодарен правительству Франции за меры, которые оно предпринимает в связи с крушением.

Пассажирский авиалайнер А320 потерпел во вторник крушение на юге Франции, на борту, по данным авиакомпании, находились 144 пассажира и 6 членов экипажа, все они погибли. Воздушное судно направлялось из Барселоны в Дюссельдорф. По данным СМИ, этим рейсом летели в основном граждане Германии.