​Главы МИД G7 высказались за уход Башара Асада

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Главы внешнеполитических ведомств стран "большой семерки" (G7) подтвердили свою позицию, требующую уход президента Башара Асада для урегулирования ситуации в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в итоговом заявлении их встречи в Хиросиме.

"Сирия крайне нуждается в новом правительстве, представляющем все общины в Сирии и способном защитить ее народ, бороться с терроризмом и перестроить Сирию", - отмечается в документе.

Участники встречи призвали все мировое сообщество выполнить резолюции Совета Безопасности ООН под номерами 2254 и 2268, в том числе относительно быстрого, безопасного и беспристрастного доступа к гуманитарной помощи для всех сторон и нуждающихся людей в Сирии. Министры при этом заверили, что "работают над долгосрочной и устойчивой пост-конфликтной стабилизацией и восстановлением в Сирии".

"Семерка" выразила серьезную озабоченность в связи с выводами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что химическое оружие применялось на протяжении 2015 года в Сирии.

"Мы подчеркиваем важность выявления и привлечения к ответственности виновных в этом лиц", - указано в совместном заявлении встречи G7 в Хиросиме.