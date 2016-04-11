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    ​Главы МИД G7 высказались за уход Башара Асада

    Сирия крайне нуждается в новом правительстве, представляющем все общины в Сирии

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Главы внешнеполитических ведомств стран "большой семерки" (G7) подтвердили свою позицию, требующую уход президента Башара Асада для урегулирования ситуации в Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в итоговом заявлении их встречи в Хиросиме.

    "Сирия крайне нуждается в новом правительстве, представляющем все общины в Сирии и способном защитить ее народ, бороться с терроризмом и перестроить Сирию", - отмечается в документе.

    Участники встречи призвали все мировое сообщество выполнить резолюции Совета Безопасности ООН под номерами 2254 и 2268, в том числе относительно быстрого, безопасного и беспристрастного доступа к гуманитарной помощи для всех сторон и нуждающихся людей в Сирии. Министры при этом заверили, что "работают над долгосрочной и устойчивой пост-конфликтной стабилизацией и восстановлением в Сирии".

    "Семерка" выразила серьезную озабоченность в связи с выводами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что химическое оружие применялось на протяжении 2015 года в Сирии.

    "Мы подчеркиваем важность выявления и привлечения к ответственности виновных в этом лиц", - указано в совместном заявлении  встречи G7 в Хиросиме. 

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