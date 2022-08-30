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Главы МИД G7 встретятся в 2023 году в городе Каруидзава

Главы МИД G7 встретятся в 2023 году в городе Каруидзава Встреча глав МИД стран G7 перед следующим саммитом этого объединения в Японии пройдет в курортном городке Каруидзава в префектуре Нагано.
Другие страны
30 августа 2022 г. 08:51
Главы МИД G7 встретятся в 2023 году в городе Каруидзава

Встреча глав МИД стран G7 перед следующим саммитом этого объединения в Японии пройдет в курортном городке Каруидзава в префектуре Нагано.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава японского внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси.

"На сегодняшнем заседании правительства генеральный секретарь кабинета министров (Хирокадзу Мацуно) объявил, что встреча глав МИД G7 пройдет в городе Каруидзава в префектуре Нагано", - сказал он, отметив, что это место, "находящееся посреди богатой природы", уже принимало крупные международные мероприятия и подходит для дискуссии по ключевым вопросам международной повестки. По словам Хаяси, это решение было принято в том числе с точки зрения вопросов обеспечения безопасности. В свою очередь министр финансов Сюнъити Судзуки сообщил, что было принято решение о проведении встречи глав минфинов и центробанков "семерки" в городе Ниигата на берегу Японского моря.

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