Главы МИД G7 собрались на первое за два года пленарное заседание

Министры иностранных дел Группы семи (G7) собрались во вторник в Лондоне на первое за два года пленарное заседание в очном формате

Министры иностранных дел Группы семи (G7) собрались сегодня в Лондоне на первое за два года пленарное заседание в очном формате, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Во встрече, которая проходит в особняке Ланкастер-хаус в центре города, принимают участие главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Встреча начнется с обсуждения отношений с Китаем. Затем будет рассмотрена ситуация в Мьянме, Ливии, Сирии, после чего будет сделан перерыв на рабочий обед. Во второй половине дня министры G7 проведут сессию, посвященную России, Украине и Беларуси, затем обсудят Афганистан.

Великобритания намерена провести в традиционном формате и саммит G7, который пройдет с 11 по 13 июня в городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. В нем примут участие лидеры неформального объединения наиболее экономически развитых стран мира, а также глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Индии и Южной Кореи.