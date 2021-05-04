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Главы МИД G7 собрались на первое за два года пленарное заседание

Главы МИД G7 собрались на первое за два года пленарное заседание Министры иностранных дел Группы семи (G7) собрались во вторник в Лондоне на первое за два года пленарное заседание в очном формате
Другие страны
4 мая 2021 г. 13:34
Главы МИД G7 собрались на первое за два года пленарное заседание

Министры иностранных дел Группы семи (G7) собрались сегодня в Лондоне на первое за два года пленарное заседание в очном формате, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Во встрече, которая проходит в особняке Ланкастер-хаус в центре города, принимают участие главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Встреча начнется с обсуждения отношений с Китаем. Затем будет рассмотрена ситуация в Мьянме, Ливии, Сирии, после чего будет сделан перерыв на рабочий обед. Во второй половине дня министры G7 проведут сессию, посвященную России, Украине и Беларуси, затем обсудят Афганистан.

Великобритания намерена провести в традиционном формате и саммит G7, который пройдет с 11 по 13 июня в городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. В нем примут участие лидеры неформального объединения наиболее экономически развитых стран мира, а также глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Индии и Южной Кореи.

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