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Главы МИД G7 сегодня обсудят поддержку Украины в онлайн-формате

Главы МИД G7 сегодня обсудят поддержку Украины в онлайн-формате Министры иностранных дел стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) сегодня проведут встречу, в рамках которой обсудят ситуацию в Украине и дальнейшие меры реагирования.
Другие страны
22 декабря 2022 г. 09:50
Главы МИД G7 сегодня обсудят поддержку Украины в онлайн-формате

Министры иностранных дел стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) сегодня проведут встречу, в рамках которой обсудят ситуацию в Украине и дальнейшие меры реагирования.

Как передает Report со ссылкой на заявление МД Японии, встреча пройдет в режиме онлайн.

"Около 21.30 22 декабря приблизительно в течение часа состоится встреча в онлайн-формате глав МИД стран G7, в которой примет участие министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси", - говорится в заявлении.

Отметим, что 10 декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в качестве председателя в G7 в 2023 году страна намерена продвигать оказание помощи Украине. Он также отметил, что Токио будет настаивать на усилении санкций в отношении России.

С 5 декабря страны G7, а также Евросоюз (ЕС), Австралия и Норвегия ввели потолок цен на российскую нефть. Ограничения установили на уровне 60 долларов за баррель. 19 декабря Министры энергетики ЕС достигли политического соглашения о потолке цен на газ.

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Версия на азербайджанском языке G7 ölkələrin XİN başçılarının Ukraynaya dəstəklə bağlı onlayn müzakirəsi keçiriləcək
Версия на английском языке G7 foreign ministers to discuss support to Ukraine in online format

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