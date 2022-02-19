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Главы МИД G7 сделали совместное заявление

Главы МИД G7 сделали совместное заявление Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) на полях Мюнхенской конференции по безопасности встрече выразили обеспокоенность наращиванием российских войск на границе с Украиной.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 21:11
Главы МИД G7 сделали совместное заявление

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) на полях Мюнхенской конференции по безопасности встрече выразили обеспокоенность наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам прошедших переговоров.

"Мы серьезно обеспокоены угрожающим усилением военного присутствия РФ на границе с Украиной, в незаконно аннексированном Крыму и в Беларуси. Неспровоцированное и неоправданное наращивание вооруженных сил России, крупнейшее их развертывание на европейском континенте после Второй мировой войны является вызовом глобальной безопасности и мировому порядку", - подчеркивается в заявлении.

Группа семи поддерживает усилия в "нормандском формате" по полной реализации минских соглашений.

"Мы подчеркиваем нашу высокую оценку и неизменную поддержку усилий Германии и Франции в рамках "нормандского процесса" по обеспечению полного выполнения минских соглашений, что является единственным путем к прочному политическому решению конфликта на востоке Украины", - указано в тексте заявления.

В тексте также выражается глубокая признательность за постоянную поддержку усилиям Германии и Франции в рамках "нормандского процесса" по обеспечению полного выполнения минских соглашений, которые являются единственным путем к прочному политическому урегулированию конфликта на востоке Украины.

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Версия на азербайджанском языке G7 ölkələri Ukraynaya dair birgə bəyanatla çıxış ediblər

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