Главы МИД G7 сделали совместное заявление

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) на полях Мюнхенской конференции по безопасности встрече выразили обеспокоенность наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) на полях Мюнхенской конференции по безопасности встрече выразили обеспокоенность наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам прошедших переговоров.

"Мы серьезно обеспокоены угрожающим усилением военного присутствия РФ на границе с Украиной, в незаконно аннексированном Крыму и в Беларуси. Неспровоцированное и неоправданное наращивание вооруженных сил России, крупнейшее их развертывание на европейском континенте после Второй мировой войны является вызовом глобальной безопасности и мировому порядку", - подчеркивается в заявлении.

Группа семи поддерживает усилия в "нормандском формате" по полной реализации минских соглашений.

"Мы подчеркиваем нашу высокую оценку и неизменную поддержку усилий Германии и Франции в рамках "нормандского процесса" по обеспечению полного выполнения минских соглашений, что является единственным путем к прочному политическому решению конфликта на востоке Украины", - указано в тексте заявления.

В тексте также выражается глубокая признательность за постоянную поддержку усилиям Германии и Франции в рамках "нормандского процесса" по обеспечению полного выполнения минских соглашений, которые являются единственным путем к прочному политическому урегулированию конфликта на востоке Украины.