Главы МИД G7 проведут в Германии экстренную встречу по Украине

Министры иностранных дел Группы семи (G7) на этой неделе планируют провести срочную встречу в Германии.

Министры иностранных дел Группы семи (G7) на этой неделе планируют провести срочную встречу в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча глав внешнеполитических ведомств G7 пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ).

По данным правительственных источников агентства, темой встречи должна стать ситуация вокруг Украины. От Японии участие во встрече должен принять глава МИД Ёсимаса Хаяси.

Примерно 35 глав государств и правительств примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. Ожидается, что США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, германскую делегацию возглавит канцлер Олаф Шольц. Также ожидается участие в конференции президента Украины Владимира Зеленского.