Главы МИД G7 призвали РФ подтвердить недопустимость ядерной войны

Страны G7 призывают Россию как на словах, так и на деле подтвердить, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата.

Страны G7 призывают Россию как на словах, так и на деле подтвердить, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата.

Как передает Report, об этом говорится в принятом совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств G7.

"Мы напоминаем о совместном заявлении пяти ядерных держав от 3 января 2022 года по предотвращению ядерной войны и гонки вооружений и подтверждаем, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата. Мы призываем Россию вновь подтвердить - на словах и на деле - принципы, зафиксированные в заявлении", - отмечается в документе.

Также главы МИД G7 подтвердили планы по отказу от российской гражданской продукции в ядерной сфере.

"Мы напоминаем об обязательствах лидеров G7 рассмотреть меры по снижению использования гражданской продукции из России, предназначенной для применения в ядерной сфере, и помогать странам, которые стремятся разнообразить источники поставок", - сказано в заявлении.

Страны Группы семи (G7) осудили запуски баллистических ракет Пхеньяном и выступили за осуществление полной денуклеаризации КНДР, а также договорились усиливать санкции против России и продолжить поддержку Украине.