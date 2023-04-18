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Главы МИД G7 призвали РФ подтвердить недопустимость ядерной войны

Главы МИД G7 призвали РФ подтвердить недопустимость ядерной войны Страны G7 призывают Россию как на словах, так и на деле подтвердить, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 07:22
Главы МИД G7 призвали РФ подтвердить недопустимость ядерной войны

Страны G7 призывают Россию как на словах, так и на деле подтвердить, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата.

Как передает Report, об этом говорится в принятом совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств G7.

"Мы напоминаем о совместном заявлении пяти ядерных держав от 3 января 2022 года по предотвращению ядерной войны и гонки вооружений и подтверждаем, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата. Мы призываем Россию вновь подтвердить - на словах и на деле - принципы, зафиксированные в заявлении", - отмечается в документе.

Также главы МИД G7 подтвердили планы по отказу от российской гражданской продукции в ядерной сфере.

"Мы напоминаем об обязательствах лидеров G7 рассмотреть меры по снижению использования гражданской продукции из России, предназначенной для применения в ядерной сфере, и помогать странам, которые стремятся разнообразить источники поставок", - сказано в заявлении.

Страны Группы семи (G7) осудили запуски баллистических ракет Пхеньяном и выступили за осуществление полной денуклеаризации КНДР, а также договорились усиливать санкции против России и продолжить поддержку Украине.

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Версия на азербайджанском языке G7 ölkələrinin XİN başçıları Rusiyaya nüvə müharibəsi ilə bağlı çağırış ediblər

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