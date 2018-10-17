Главы МИД G7 призвали наказать всех виновных в деле Хашкаджи

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Главы МИД стран G7 призывают привлечь к ответственности всех виновных в исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном МИД Канады — страны-председателя G7 в 2018 году.

"Мы, министры иностранных дел стран G7 — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, США — и верховный представитель ЕС (по иностранным делам Федерика Могерини)… по-прежнему очень обеспокоены исчезновением известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Те, кто виновен в его исчезновении, должны быть привлечены к ответственности", — говорится в заявлении.

Главы МИД также подтвердили "приверженность делу защиты свободы слова и свободы прессы". Они добавили, что поощряют сотрудничество Турции и Саудовской Аравии по делу журналиста и надеются, что "Королевство Саудовская Аравия, как заявила, проведет тщательное, достоверное, прозрачное и быстрое расследование".

Ранее во вторник на родину вылетел генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби.